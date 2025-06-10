Четыре школьника из Башкирии получили 100 баллов по профильной математике

В Башкирии озвучили результаты ЕГЭ про профильной математике. Единицы справились на максимальный балл.
Так, трое учащихся уфимских школ показали абсолютный результат, набрав максимальные 100 баллов. Также стобалльный результат продемонстрировал выпускник средней школы № 4 в селе Раевский Альшеевского района. Еще один учащийся из Салаватского района чуть-чуть не дотянул до высшего балла, получив 99 баллов.
По сведениям Рособрнадзора, 27 мая в основной период сдачи ЕГЭ по профильной математике в России приняли участие около 306 тысяч выпускников. Количество выбравших этот экзамен увеличилось на 30 тысяч человек по сравнению с предыдущим учебным годом.
Средний результат по профильной математике составил 62,05 балла, что соответствует уровню прошлого года.
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