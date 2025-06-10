В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию с оборотом свыше 500 миллионов рублей

Оперативники установили, что в Домодедовском районе региона местный житель купил двухэтажный дом площадью более 300 квадратных метров вместе с участком и баней. Он полностью переделал здание под нарколабораторию, где обустроил места для хранения сырья, изготовления и сушки наркотиков. Для контроля микроклимата была установлена мощная система вентиляции, а периметр охранялся с помощью современной системы видеонаблюдения.