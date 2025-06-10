В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию с оборотом свыше 500 миллионов рублей

Правоохранители ликвидировали подпольную нарколабораторию в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Оперативники установили, что в Домодедовском районе региона местный житель купил двухэтажный дом площадью более 300 квадратных метров вместе с участком и баней. Он полностью переделал здание под нарколабораторию, где обустроил места для хранения сырья, изготовления и сушки наркотиков. Для контроля микроклимата была установлена мощная система вентиляции, а периметр охранялся с помощью современной системы видеонаблюдения.
Полицейские задержали подозреваемого в ходе оперативных мероприятий. Во время обыска в его доме нашли химические вещества, оборудование и сырье для производства наркотиков.
Физико-химический анализ показал, что изъято более 98 килограммов мефедрона и свыше 1,3 тонны наркотической смеси, содержащей это вещество. По оценкам экспертов, лаборатория могла выпускать около 300 килограммов наркотика ежемесячно. Оптовая стоимость изъятых веществ превышает 500 миллионов рублей.
В следственном управлении ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков в особо крупном размере. За такое преступление законом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Фигурант находится под стражей, расследование продолжается.