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В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию с оборотом свыше 500 миллионов рублей

В Московской области сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подпольную нарколабораторию, которая производила мефедрон. По данным следствия, за месяц там могли изготавливать до 300 кг наркотика. Во время обыска изъято более 98 кг готового вещества и 1,3 тонны смеси. Общий оптовый объём составил свыше 500 млн рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Правоохранители ликвидировали подпольную нарколабораторию в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники установили, что в Домодедовском районе региона местный житель купил двухэтажный дом площадью более 300 квадратных метров вместе с участком и баней. Он полностью переделал здание под нарколабораторию, где обустроил места для хранения сырья, изготовления и сушки наркотиков. Для контроля микроклимата была установлена мощная система вентиляции, а периметр охранялся с помощью современной системы видеонаблюдения.

Полицейские задержали подозреваемого в ходе оперативных мероприятий. Во время обыска в его доме нашли химические вещества, оборудование и сырье для производства наркотиков.

Физико-химический анализ показал, что изъято более 98 килограммов мефедрона и свыше 1,3 тонны наркотической смеси, содержащей это вещество. По оценкам экспертов, лаборатория могла выпускать около 300 килограммов наркотика ежемесячно. Оптовая стоимость изъятых веществ превышает 500 миллионов рублей.

В следственном управлении ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков в особо крупном размере. За такое преступление законом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фигурант находится под стражей, расследование продолжается.