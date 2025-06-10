Впал в кому на две недели: в Башкирии танцор из труппы Ришата Тухватуллина съел траву и умер

Молодой человек отправился помогать родственникам по хозяйству. Во время работы на приусадебном участке он собрал дикорастущую свербигу, съедобные стебли которой часто едят дети. Рядом с участком располагались сельскохозяйственные угодья, недавно обработанные химикатами, предполагается, что ядовитые вещества могли быть разнесены ветром по окрестностям. Не подозревая об опасности, Азамат съел траву, после этого ему стало резко плохо.