Впал в кому на две недели: в Башкирии танцор из труппы Ришата Тухватуллина съел траву и умер

В селе Бураево произошла трагедия, унесшая жизнь Азамата Загирова, артиста танцевальной труппы певца татарской и башкирской эстрад Ришата Тухватуллина.
Молодой человек отправился помогать родственникам по хозяйству. Во время работы на приусадебном участке он собрал дикорастущую свербигу, съедобные стебли которой часто едят дети. Рядом с участком располагались сельскохозяйственные угодья, недавно обработанные химикатами, предполагается, что ядовитые вещества могли быть разнесены ветром по окрестностям. Не подозревая об опасности, Азамат съел траву, после этого ему стало резко плохо.
Несколько дней у молодого человека наблюдалась высокая температура, с которой его госпитализировали в больницу. Две недели артист провел в реанимационном отделении в состоянии комы. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. В понедельник, 9 июня, у него остановилось сердце.
Ришат Тухватуллин не смог пройти мимо трагедии и посвятил артисту пост в социальных сетях. Певец отметил необыкновенную душевную теплоту, искренность и выдающийся талант Азамата.
— Он был сердцем и гордостью коллектива. Соболезнуем родным, друзьям и всем, кто его знал и любил, — написал Ришат Тухватуллин.
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