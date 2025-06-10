Названа причина смерти 13-летнего мальчика, пропавшего в Пермском крае

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что тело пропавшего школьника было обнаружено в регионе через два дня после его пропажи. Мальчик в возрасте 13-ти лет исчез в районе посёлка Полазна вечером 8 июня. В момент исчезновения ребёнок собирался с места отдыха домой, но так и не вернулся к родным. Позже его обнаружили погибшим.