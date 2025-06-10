Названа причина смерти 13-летнего мальчика, пропавшего в Пермском крае

Причина гибели пропавшего в Пермском крае 13-летнего мальчика, предварительно установленная следователями, была названа СУ СКР региона.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что тело пропавшего школьника было обнаружено в регионе через два дня после его пропажи. Мальчик в возрасте 13-ти лет исчез в районе посёлка Полазна вечером 8 июня. В момент исчезновения ребёнок собирался с места отдыха домой, но так и не вернулся к родным. Позже его обнаружили погибшим.
В СУ СКР по Пермскому краю сайту perm.aif.ru рассказали, что следователи управления начали выяснять обстоятельства его смерти. В ведомстве также назвали предварительную причину трагедии.
«По предварительным данным, смерть ребёнка наступила в результате утопления», — рассказали в региональном СУ СКР.
Прочие обстоятельства гибели ребёнка не уточняются.
Напомним, в конце мая 2025 года сайт perm.aif.ru рассказывал, что тело 18-летнего утонувшего юноши из Пермского края было найдено на одном из водоёмов Удмуртии. Молодой человек вместе с друзьями прибыл в соседний регион, чтобы отдохнуть и искупаться.