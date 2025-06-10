В Самаре прокуратура нашла нарушения в работе автобусов, троллейбусов и трамваев

В Самаре после неоднократных жалоб местных жителей прокуратура провела проверку работы общественного транспорта.
Под пристальный взгляд ведомстсва попали автобусные маршруты № 1, 22, 34, 50 и 51, троллейбус № 15 и трамваи № 4 и № 23.
В ходе проверки было установлено, что транспорт регулярно нарушает расписание. Кроме того, прокуратура выяснила, что на рейсах курсирует недостаточное количество единиц транспорта.
Ранее мы писали, что руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с делом о ДТП с автобусом в Самарской области. Тогда автобус опрокинулся в кювет, пострадали люди.
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