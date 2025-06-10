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Женщина сорвалась с крутого склона в Симферопольском районе

ЧП произошло 9 июня в долине реки Курча.

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Источник: МЧС Крыма/Tg

Вечером 9 июня сотрудники службы «КРЫМ-СПАС» оказали помощь женщине, получившей травму ноги в долине реки Курча в Симферопольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Пострадавшая упала с крутого склона рядом с родником «Карьерный» и повредила ногу. На выручку отправилась дежурная бригада Симферопольского аварийно-спасательного отряда из пяти человек.

Спасатели быстро нашли пострадавшую и оказали ей первую помощь. Женщине наложили шину и на носилках транспортировали к подъездной дороге. Там ее уже ждали медики.