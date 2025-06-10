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В Москве эвакуировали около 500 человек из госпиталя МВД

В Главном клиническом госпитале МВД России на улице Народного Ополчения произошло короткое замыкание в блоке питания, сопровождавшееся задымлением. Из-за этого были эвакуированы почти 500 человек. Пострадавших нет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Из-за короткого замыкания в подвале клинического госпиталя МВД РФ на улице Народного Ополчения в Москве эвакуировали почти 500 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Сегодня утром в отделении компьютерной томографии № 2 Главного клинического госпиталя МВД России, расположенного в столице на улице Народного Ополчения, произошло короткое замыкание в отдельно стоящем блоке бесперебойного питания с последующим задымлением», — прокомментировали в пресс-службе МВД.