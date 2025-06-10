«Сегодня утром в отделении компьютерной томографии № 2 Главного клинического госпиталя МВД России, расположенного в столице на улице Народного Ополчения, произошло короткое замыкание в отдельно стоящем блоке бесперебойного питания с последующим задымлением», — прокомментировали в пресс-службе МВД.
В Москве эвакуировали около 500 человек из госпиталя МВД
В Главном клиническом госпитале МВД России на улице Народного Ополчения произошло короткое замыкание в блоке питания, сопровождавшееся задымлением. Из-за этого были эвакуированы почти 500 человек. Пострадавших нет.
Василий Лейко
Автор Новости Mail