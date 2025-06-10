Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СКР проверят информацию о нападении толпы на пенсионера в Ростовской области

Глава СК России потребовал доклад о расследовании нападения на пенсионера в Ростовской области.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Доклад о расследовании конфликта в Мясниковском районе Ростовской области потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом стало известно сегодня, 10 июня.

— Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в пресс-службе федерального СК.

Напомним, накануне в соцмедиа появилась информация о том, что группа мужчин якобы избила пенсионера, и пострадавшему после этого потребовалась медицинская помощь. Известно, что сразу же после публикаций донские следователи начали доследственную проверку по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ).

Подпишись на нас в Telegram.