В СКР проверят информацию о нападении толпы на пенсионера в Ростовской области

Напомним, накануне в соцмедиа появилась информация о том, что группа мужчин якобы избила пенсионера, и пострадавшему после этого потребовалась медицинская помощь. Известно, что сразу же после публикаций донские следователи начали доследственную проверку по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ).