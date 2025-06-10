В СКР проверят информацию о нападении толпы на пенсионера в Ростовской области

Доклад о расследовании конфликта в Мясниковском районе Ростовской области потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом стало известно сегодня, 10 июня.
— Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в пресс-службе федерального СК.
Напомним, накануне в соцмедиа появилась информация о том, что группа мужчин якобы избила пенсионера, и пострадавшему после этого потребовалась медицинская помощь. Известно, что сразу же после публикаций донские следователи начали доследственную проверку по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ).
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