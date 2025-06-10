На курорте «Амирсой» сгорел ресторан

Пользователи утверждали, что горел ресторан, расположенный на территории популярного горнолыжного курорта «Амирсой».
Информацию прокомментировали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, 10 июня в 01:32 в МЧС поступило сообщение о возгорании в одном из ресторанов, построенных из деревянных конструкционных материалов, находящемся на территории махалли Чимган Бостанлыкского района.
На место происшествия оперативно прибыли пять пожарно-спасательных расчётов. Пожар был локализован в 02:13, а полностью ликвидирован к 04:20 утра.
Пламя уничтожило крышу, потолок, интерьер и оборудование ресторана. Общая площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины пожара и размер материального ущерба.