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На курорте «Амирсой» сгорел ресторан

Vaib.uz (Узбекистан. 10 июня). Сегодня в социальных сетях распространились видеозаписи масштабного пожара, произошедшего в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Источник: Соцсети

Пользователи утверждали, что горел ресторан, расположенный на территории популярного горнолыжного курорта «Амирсой».

Информацию прокомментировали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, 10 июня в 01:32 в МЧС поступило сообщение о возгорании в одном из ресторанов, построенных из деревянных конструкционных материалов, находящемся на территории махалли Чимган Бостанлыкского района.

На место происшествия оперативно прибыли пять пожарно-спасательных расчётов. Пожар был локализован в 02:13, а полностью ликвидирован к 04:20 утра.

Пламя уничтожило крышу, потолок, интерьер и оборудование ресторана. Общая площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины пожара и размер материального ущерба.