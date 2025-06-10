Под Лиозно водитель сбил лося и погиб, когда вышел осмотреть машину после аварии

В Лиозненском районе водитель вышел осмотреть машину после ДТП и погиб, сообщили в «ГАИ Витебщины».
Ночное ДТП произошло примерно в 00.00 часов на 52-м километре трассы Р-21 направлением Витебск — граница России. Так, 53-летний водитель «Хёндэ», двигаясь со стороны Витебска, сбил внезапно выбежавшего на дорогу лося. После наезда на дикое животное водитель вышел, чтобы осмотреть авто после аварии, и попал под колеса проезжающей «КИА Спортейдж».
От полученных травм мужчина скончался. По факту ДТП проводится проверка.
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