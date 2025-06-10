В Приморском крае вынесли приговор лидеру скинхэдов

В 2016 году у жителя Владивостока 1991 года рождения возникла идея создать экстремистское сообщество. Он вовлёк в преступную деятельность шесть «последователей», среди которых была и девушка. Группировка нападала на иностранцев на улицах и параллельно вела активную деятельность в соцсетях — оправдывала и пропагандировала фашистские постулаты.