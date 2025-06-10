В Приморском крае вынесли приговор лидеру скинхэдов

В Приморском крае вынесли приговор группе экстремистов, которые пропагандировали фашистские идеи. «Идейный вдохновитель» отправится в колонию на 12 лет. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на краевое правительство.
В 2016 году у жителя Владивостока 1991 года рождения возникла идея создать экстремистское сообщество. Он вовлёк в преступную деятельность шесть «последователей», среди которых была и девушка. Группировка нападала на иностранцев на улицах и параллельно вела активную деятельность в соцсетях — оправдывала и пропагандировала фашистские постулаты.
Лидер установил внутри группировки жёсткие порядки, иерархию, распределил роли между всеми участниками. Одним поручал участвовать в нападениях и избиениях, вторые должны были изображать свастики и символику ультраправой идеологии на стенах и фасадах зданий.
Со временем свои вылазки банда стала осуществлять более дерзко и нагло. Их уже не волновало время суток и численность людей на улицах.
Деятельность группы пресекли сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.
Ленинский суд Владивостока приговорил главаря к 12 годам лишения свободы, остальные отделались условными сроками.