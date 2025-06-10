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На жительницу Тольятти завели уголовное дело за организацию азартных игр

Злоумышленница обустроила все в Автозаводском районе города в здании на улице Дзержинского.

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Злоумышленница обустроила все в Автозаводском районе города в здании на улице Дзержинского, уточнили в региональном Следкоме.

Правоохранители объяснили: женщина незаконно проводила азартные игры до января нынешнего года. В помещении нашли оборудование для выхода в интернет, компьютеры и маршрутизаторы.

Также возбудили уголовное дело. Его сопровождают полицейские. Стражи порядка продолжают выяснять детали произошедшего.

А до этого писали, что почти 25% самарцев хотели бы установить самозапрет на азартные игры.

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