На жительницу Тольятти завели уголовное дело за организацию азартных игр

Злоумышленница обустроила все в Автозаводском районе города в здании на улице Дзержинского, уточнили в региональном Следкоме.
Правоохранители объяснили: женщина незаконно проводила азартные игры до января нынешнего года. В помещении нашли оборудование для выхода в интернет, компьютеры и маршрутизаторы.
Также возбудили уголовное дело. Его сопровождают полицейские. Стражи порядка продолжают выяснять детали произошедшего.
А до этого писали, что почти 25% самарцев хотели бы установить самозапрет на азартные игры.
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