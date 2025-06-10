В Алматы пассажирский автобус врезался сразу в пять автомобилей

«Водитель автобуса марки Yutong, принадлежащий частному перевозчику, следуя по улице Сейфуллина на пересечении с улицей Кассина не справился с рулевым управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение со стоящими на запрещающий сигнал светофора пятью автомашинами», — сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.