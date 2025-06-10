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В Алматы пассажирский автобус врезался сразу в пять автомобилей

В ДТП пострадали шесть человек.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 10 июн — Sputnik. В Алматы произошло ДТП с пассажирским автобусом, пострадали шесть человек.

Новость об аварии разлетелась по социальным сетям и сегодня департамент полиции Алматы прокомментировал данное происшествие.

Как сообщили в пресс-службе департамента, ДТП произошло 8 июня в Турксибском районе города.

«Водитель автобуса марки Yutong, принадлежащий частному перевозчику, следуя по улице Сейфуллина на пересечении с улицей Кассина не справился с рулевым управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение со стоящими на запрещающий сигнал светофора пятью автомашинами», — сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились шесть человек. К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Турксибского района, отметили в департаменте.

Случай с автобусом привлек повышенное внимание казахстанцев на фоне недавнего ДТП в Астане. Там водитель автобуса врезался в столб. Пострадали 15 человек, одной из них — 8-летней девочке пришлось ампутировать ноги.