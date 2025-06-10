В Пермском крае на рабочем месте погиб тракторист

В Пермском крае начато расследование по факту гибели работника компании ООО «Буровая компания “Евразия”», специализирующейся на буровых работах в нефтяной отрасли. Инцидент произошел 6 июня 2025 года на кустовой площадке Лесного месторождения, расположенной в Уинском округе.
По информации, поступившей от работодателя, у 60-летнего тракториста внезапно ухудшилось самочувствие прямо на рабочем месте. Коллеги вызвали скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось — он умер уже в медицинском учреждении.
Государственная инспекция труда приступила к выяснению всех обстоятельств происшествия. Создана специальная комиссия, которая займется анализом документов, включая график работы и отдыха погибшего, а также будет ожидать результатов судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.
Если в ходе проверки будут выявлены нарушения трудового законодательства, к работодателю могут быть применены меры административного воздействия.
Как сообщил заместитель руководителя инспекции Павел Бахтагареев, в 2024 году в Пермском крае при исполнении трудовых обязанностей по причинам, связанным с общими заболеваниями, скончался 51 человек.