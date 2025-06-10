Новосибирский суд признал вину экс-полицейских по делу об убийстве девушки

НОВОСИБИРСК, 10 июн — РИА Новости. Новосибирский областной суд признал бывших полицейских ОВД по Усть-Таркскому району Новосибирской области Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея причастными к смерти девушки в 2010 году, однако оправдал их по обвинениям в ее похищении и убийстве, сообщили РИА Новости в суде.
Центральный районный суд Новосибирска в августе 2023 года заключил экс-полицейских под стражу по делу об убийстве девушки-подростка, которая перед смертью попала в ДТП. Кудрявцев обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью человека. Ему и Бартоломею также предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего по предварительному сговору. Также их обвиняли в убийстве девушки по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление.
«Кудрявцев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права управлять транспортными средствами на два года. В связи с истечением срока давности Кудрявцев освобожден от наказания», — сообщила РИА Новости представитель суда.
Кудрявцева оправдали по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) за отсутствием в деяниях состава преступления, по пунктам «а» и «д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение малолетнего группой лиц) — за неустановлением события преступления. По этим обвинениям он имеет право на реабилитацию, отметили в суде.
«Евгений Бартоломей признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он также освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности», — сообщила собеседница агентства.
Бартоломей оправдан он по пункту «а» и «д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего группой лиц) за отсутствием в деяниях состава преступления, по пункту «в», «ж», к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего группой лиц с целью скрыть другое преступление) — за неустановлением события преступления. Также имеет право на реабилитацию по этим обвинениям. До вступления приговора в законную силу обоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Суд установил, что вечером 2 марта 2010 года оперативный дежурный ОВД по Усть-Таркскому району Кудрявцев на автомобиле «ГАЗ-3110» сбил пешехода — несовершеннолетнюю жительницу села Яркуль, которая скончалась на месте происшествия. Находившийся в автомобиле оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОВД по Усть-Таркскому району Бартоломей не сообщил о случившемся в органы внутренних дел и не задержал Кудрявцева, а вместо этого скрыл факт ДТП и «предпринял меры к сокрытию трупа погибшей несовершеннолетней».
В прокуратуре Новосибирской области РИА Новости сообщили, что вопрос об обжаловании будет решен после изучения приговора суда. По данным СУСК РФ по Новосибирской области, речь идет о безвестном исчезновении в 2010 году 15-летней жительницы Усть-Тарского района Новосибирской области. Расследование уголовного дела было возобновлено в июле 2023 года.