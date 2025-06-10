Новосибирский суд признал вину экс-полицейских по делу об убийстве девушки

Центральный районный суд Новосибирска в августе 2023 года заключил экс-полицейских под стражу по делу об убийстве девушки-подростка, которая перед смертью попала в ДТП. Кудрявцев обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью человека. Ему и Бартоломею также предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего по предварительному сговору. Также их обвиняли в убийстве девушки по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление.