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В Башкирии водолазы достали из пруда труп мужчины

В Башкирии водолазы достали из пруда труп мужчины.

Источник: госкомитет РБ по ЧС

Купание на необорудованном пляже у пруда около деревни Бекетово Ермекеевского района привело к трагедии. По данным пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, сообщение об утонувшем мужчине поступило в экстренные службы вчера вечером. По предварительной информации, мужчина, 1971 года рождения, решил искупаться. Спустя некоторое время нырнул под воду и не всплыл.

Тело мужчины обнаружили водолазы в 33 м от берега на глубине 3 м.

Утонувшего доставили на берег и передали сотрудникам полиции. Отмечается, что пляж был не аттестован.