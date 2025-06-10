В Башкирии водолазы достали из пруда труп мужчины.

Купание на необорудованном пляже у пруда около деревни Бекетово Ермекеевского района привело к трагедии. По данным пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, сообщение об утонувшем мужчине поступило в экстренные службы вчера вечером. По предварительной информации, мужчина, 1971 года рождения, решил искупаться. Спустя некоторое время нырнул под воду и не всплыл.