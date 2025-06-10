Трое самарцев организовали канал незаконной миграции

Установлено, что в период с февраля 2024 года по февраль 2025 года указанные лица по предварительному сговору организовали незаконное пребывание граждан Среднеазиатских республик путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров, чем способствовали необоснованному увеличению установленного российским законодательством срока пребывания на территории РФ.