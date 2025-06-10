МЧС: 31 человек утонул с начала купального сезона в Беларуси

МИНСК, 10 июн — Sputnik. С 1 мая текущего в Беларуси утонул 31 человек, сообщил на пресс-конференции помощник министра — пресс-секретарь МЧС Евгений Барановский.
Он отметил, что май выдался холодным, поэтому люди пока массово не купаются. Тем не менее, трагедии уже есть.
«С 1 мая при купании погиб один человек. В целом, от утопления погиб 31 один человек. Но здесь нужно понимать обстоятельства случившегося, чтобы выстраивать профилактические компоненты», — сказал Барановский.
Он уточнил, что при аварии маломерных судов погиб один человек, при падении в воду — семь, при рыбной ловле с берега — также семь, при рыбной ловле с лодки — три.
По словам пресс-секретаря, за аналогичный период в прошлом году при купании погибли 16 человек, из них пятеро детей.
«Основная причина трагедий на воде — это личная беспечность, низкий уровень культуры безопасности жизнедеятельности. В основном те люди, которые погибают на воде, находятся в состоянии алкогольного опьянения, где-то — купаются в местах, не предназначенных для этого», — добавил Барановский.