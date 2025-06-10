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Под Воронежем автомобиль врезался в газовую трубу: женщина и юноша в больнице

В воронежском Новохоперске водитель «Митсубиси Лансер» нарушил ПДД и отправил двух человек в больницу.

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Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области

Авария произошла на улице Иванова напротив дома № 75 в городе Новохоперске. По данным полиции, 46-летний местный житель, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», при пересечении перекрестка не предоставил преимущество проезда автомобилю ВАЗ-21−74. За рулем отечественного авто находился 53-летний житель райцентра, он двигался по главной дороге. Столкновение произошло в 8 часов утра. Пострадавшую машину отбросило на газовую трубу.

В результате ДТП в «ВАЗе» травмы различной степени тяжести получили парень 18 лет и 47-летняя женщина. Оба были госпитализированы в больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Всего за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 138 ДТП, в семи из которых пострадали 11 человек.