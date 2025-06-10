Под Воронежем автомобиль врезался в газовую трубу: женщина и юноша в больнице

Авария произошла на улице Иванова напротив дома № 75 в городе Новохоперске. По данным полиции, 46-летний местный житель, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», при пересечении перекрестка не предоставил преимущество проезда автомобилю ВАЗ-21−74. За рулем отечественного авто находился 53-летний житель райцентра, он двигался по главной дороге. Столкновение произошло в 8 часов утра. Пострадавшую машину отбросило на газовую трубу.