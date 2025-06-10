Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЧС в Красноярском крае: нефтяное пятно в Енисее увеличилось до 30 км

В Красноярском крае расширяется зона нефтяного загрязнения на Енисее после аварии буксира на Казачинских порогах. Об этом сообщила администрация Казачинского района района в Telegram-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Качество жизни в вашем регионе

«Нефтяная пленка протянулась примерно на 30 километров от места происшествия и зафиксирована уже неподалеку от села Курбатово Казачинского района», — цитирует сообщение администрации «Интерфакс».

Отмечается, что больше всего пострадала прибрежная зона справа по течению, там нефтепродукты задерживаются на берегу и в заводях реки. Некоторое количество загрязнений течением выносится в зону судоходства центрального русла.

Для предотвращения дальнейшего распространения нефтепродуктов в акватории Енисея вокруг аварийного судна установлены два ряда боновых заграждений.

Ниже по течению за селом Казачинское планируется установка дополнительных боновых заграждений. Уже загрязненные участки очистят специальными реагентами и сорбентами
В работах по очистке акватории и берегов Енисея принимают участие свыше 40 специалистов «Енисейречтранса», центра аварийно-спасательных операций, краевого государственного казенного учреждения «Спасатель».

Специалисты прогнозируют, что ликвидация последствий загрязнения продлится 2−3 недели при благоприятных погодных условиях. Отмечается, что левый берег реки не загрязнен.

8 июня в Красноярском крае произошла авария с разливом топлива: буксирный теплоход с двумя баржами получил повреждения, что привело к утечке нефтепродуктов. В Казачинском районе объявлен режим ЧС. По предварительной информации, в Енисей вылилось порядка 30 тонн дизельного топлива. Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку.

Как сообщают власти, прямой угрозы населению нет, однако экологи предупреждают о потенциальной опасности для речной экосистемы.