Замминистра транспорта Челябинской области признался в получении взятки

Расследование в отношении Харченко началось в декабре 2024 года по эпизодам, связанным со строительством дорог у сел Париж и Джабык, а также в Мисяше. В мае 2025 года к обвинениям добавился эпизод о взятке. Дело Харченко является частью крупного расследования о возможном сговоре в дорожной сфере региона, по которому уже задержаны бывший и действующий министры, а также ряд руководителей подведомственных организаций. Предполагаемый ущерб превышает 2,9 млрд рублей.