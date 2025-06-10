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Замминистра транспорта Челябинской области признался в получении взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июня, ФедералПресс. Первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко признал вину в получении взятки и частично — в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили представители Следственного комитета на судебном заседании о продлении меры пресечения.

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Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

«Харченко уволен с должности. Суд, отклонив ходатайство защиты о домашнем аресте, продлил ему содержание под стражей до 18 августа 2025 года. Следствие считает, что, несмотря на признание вины и утрату должности, он может помешать расследованию», — сообщает корреспондент «ФедералПресс».

Расследование в отношении Харченко началось в декабре 2024 года по эпизодам, связанным со строительством дорог у сел Париж и Джабык, а также в Мисяше. В мае 2025 года к обвинениям добавился эпизод о взятке. Дело Харченко является частью крупного расследования о возможном сговоре в дорожной сфере региона, по которому уже задержаны бывший и действующий министры, а также ряд руководителей подведомственных организаций. Предполагаемый ущерб превышает 2,9 млрд рублей.