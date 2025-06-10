Группа подростков разбила 21 надгробие на кладбище в Славянском районе

В полицию сообщение о том, что в станице Анастасиевской неизвестные разрушили захоронения, поступило 8 июня. Во время проверки информации сотрудники полиции выяснили, что к этому причастны пятеро несовершеннолетних возрастом от 10 до 14 лет.