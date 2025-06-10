СВУ для СБУ. В Новороссийске предотвращен теракт в административном здании

«В начале января 2025 года посредством интернет-мессенджера на меня вышел сотрудник СБУ, представившийся Владиславом. Он отправлял мне задания, за которые я получал вознаграждения. Всю полученную информацию я отправлял ему в мессенджере. В конце марта 2025 года он отправил мне фотографии и координаты схрона, в котором находилась взрывчатка, и которую я должен был поднять для совершения дистанционного подрыва объекта энергетической инфраструктуры в Новороссийске. Я был задержан сотрудниками ФСБ по пути к месту расположения взрывчатки», — рассказал фигурант во время допроса.