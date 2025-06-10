СВУ для СБУ. В Новороссийске предотвращен теракт в административном здании

ФСБ задержала россиянина, который по заданию СБУ планировал устроить теракт в многолюдном месте в Краснодарском крае. Завербованный Службой безопасности Украины мужчина собирался подорвать в административном здании объект энергетики. Что известно на данный момент о готовившемся террористическом акте — в нашем материале.
Работал на врага.
Как сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, задержанным оказался 22-летний россиянин. По указанию куратора от СБУ молодой человек намеревался достать из схрона СВУ (самодельное взрывное устройство — прим ред) массой 2,5 кг. Привести его в действо он намеревался в административном здании, чтобы подорвать объект энергетики в Новороссийске.
По данным ФСБ, задержанный снимал для украинских спецслужб военные объекты. Также он собирал данные о передвижениях кораблей Черноморского флота.
Федеральная служба безопасности опубликовала кадры задержания россиянина. На кадрах видно, что силовики задерживают подозреваемого, когда он находился в лесной местности возде автодороги.
«В начале января 2025 года посредством интернет-мессенджера на меня вышел сотрудник СБУ, представившийся Владиславом. Он отправлял мне задания, за которые я получал вознаграждения. Всю полученную информацию я отправлял ему в мессенджере. В конце марта 2025 года он отправил мне фотографии и координаты схрона, в котором находилась взрывчатка, и которую я должен был поднять для совершения дистанционного подрыва объекта энергетической инфраструктуры в Новороссийске. Я был задержан сотрудниками ФСБ по пути к месту расположения взрывчатки», — рассказал фигурант во время допроса.
В ведомстве отметили, что задержанный признал вину. Он сотрудничает со следствием. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, а также по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Похожий план.
В апреле этого же года благодаря бдительности сотрудников ФСБ удалось предотвратить еще один готовившийся в Новороссийске теракт. Тогда СБУ завербовала гражданина Беларуси. Как позже он признался, действовал исключительно в корыстных целях для легкого и быстрого заработка.
Как и в описанном выше случае для диверсии он должен был использовать СВУ массой 2,5 кг, устройство также предназначалось для подрыва административного здания в Новороссийске. Все составные части для этого у него имелись. На листке бумаги была прописана пошаговая инструкция сбора самодельных взрывных устройств.
Ссылаясь на слова украинского куратора, задержанный белорус сообщил, что этот теракт был запланирован СБУ в целях эскалации конфликта и срыва переговоров между Россией, США и Украиной.
ФСБ России обращает внимание на то, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp* для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.
* WhatsApp принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской.