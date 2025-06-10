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В башкирском Стерлитамаке вновь ввели режим «черного неба»

Заводы в Стерлитамаке обяжут ограничить выбросы из-за жары.

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Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке объявили о введении второго режима неблагоприятных метеоусловий, который вступит в силу вечером 10 июня и продлится 24 часа. В этот период все промышленные предприятия обязаны снизить объемы производства для уменьшения вредных выбросов в атмосферу.

Как пояснили в мэрии, в условиях установившейся жары выбросы от промышленных объектов и машин не рассеиваются, а скапливаются в жилых районах, создавая угрозу для здоровья горожан.

Ранее режим «черного неба» вводился 27 мая.

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