В башкирском Стерлитамаке вновь ввели режим «черного неба»

В Стерлитамаке объявили о введении второго режима неблагоприятных метеоусловий, который вступит в силу вечером 10 июня и продлится 24 часа. В этот период все промышленные предприятия обязаны снизить объемы производства для уменьшения вредных выбросов в атмосферу.
Как пояснили в мэрии, в условиях установившейся жары выбросы от промышленных объектов и машин не рассеиваются, а скапливаются в жилых районах, создавая угрозу для здоровья горожан.
Ранее режим «черного неба» вводился 27 мая.
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