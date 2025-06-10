Задушившую своих детей казахстанку не посадят в тюрьму

Согласно решению суда женщина признана невменяемой на момент совершения преступления. В связи с этим она освобождена от уголовной ответственности.
«Подозреваемая, 1996 года рождения, обвиняемая по статье 99, части 3 Уголовного кодекса, подлежит освобождению от уголовной ответственности на основании статей 519 и 522 Уголовного кодекса», — зачитал вердикт судья Нурлан Бактыгалиев.
Трагедия произошла в марте 2025 года в городе Кандыагаше Актюбинской области. Молодая женщина задушила подушкой своих детей — трехлетнего сына и 11-месячную дочь.
В ходе судебного разбирательства была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Специалисты диагностировали у подсудимой параноидную шизофрению с выраженной суицидальной направленностью. Согласно заключению, женщина страдает от психического расстройства, которое исключает ее способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Суд постановил направить женщину на принудительное лечение в специализированное медицинское учреждение.
Напомним, ранее мы писали о том, что сама подсудимая не присутствовала на судебном процессе. Она проходит лечение в специализированном психиатрическом центре. На судебном заседании присутствовали только государственный обвинитель, адвокат и потерпевший — муж женщины. Он рассказал на суде, что после рождения второго ребенка у супруги появились признаки психического расстройства.
«В марте она говорила, что хочет задушить младшую дочь. Я вызвал полицию, провели экспертизу — поставили диагноз “психоз второй степени”. А 13 марта она уже пыталась убить ребенка. Звонила на 102 и просила ружье. Тогда снова приезжала полиция, опека и медики. После этого я сам позвонил ее отцу, и он забрал дочь из села Сагыз, где мы жили, в Кашдыагаш», — рассказал ранее супруг обвиняемой.
Спустя 10 дней мужчине сообщили страшную новость: мать задушила обоих детей.