Задушившую своих детей казахстанку не посадят в тюрьму

«В марте она говорила, что хочет задушить младшую дочь. Я вызвал полицию, провели экспертизу — поставили диагноз “психоз второй степени”. А 13 марта она уже пыталась убить ребенка. Звонила на 102 и просила ружье. Тогда снова приезжала полиция, опека и медики. После этого я сам позвонил ее отцу, и он забрал дочь из села Сагыз, где мы жили, в Кашдыагаш», — рассказал ранее супруг обвиняемой.