СМИ: стрельба в австрийской школе. Как минимум пять человек погибли

В образовательном центре BORG на улице Драйершютценгассе в австрийском городе Грац произошла массовая стрельба. По предварительным данным, погибли как минимум пять человек. Полиция совместно с спецназом COBRA начала операцию по зачистке здания. Преступник был нейтрализован.