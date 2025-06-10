СМИ: стрельба в австрийской школе. Как минимум пять человек погибли

В районе Ленд австрийского города Грац произошла стрельба в образовательном центре BORG на улице Драйершютценгассе. По предварительным данным, погибли не менее пяти человек.
Как сообщает газета Kronen Zeitung, на месте работает полиция и спецподразделение COBRA. Операция началась около 10:00 по местному времени. Сообщалось о звуках выстрелов внутри здания, после чего была объявлена тревога.
По информации полиции, преступник был ликвидирован. В настоящее время здание тщательно обыскивается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.