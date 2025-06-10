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СМИ: стрельба в австрийской школе. Как минимум пять человек погибли

В образовательном центре BORG на улице Драйершютценгассе в австрийском городе Грац произошла массовая стрельба. По предварительным данным, погибли как минимум пять человек. Полиция совместно с спецназом COBRA начала операцию по зачистке здания. Преступник был нейтрализован.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В районе Ленд австрийского города Грац произошла стрельба в образовательном центре BORG на улице Драйершютценгассе. По предварительным данным, погибли не менее пяти человек.

Как сообщает газета Kronen Zeitung, на месте работает полиция и спецподразделение COBRA. Операция началась около 10:00 по местному времени. Сообщалось о звуках выстрелов внутри здания, после чего была объявлена ​​тревога.

По информации полиции, преступник был ликвидирован. В настоящее время здание тщательно обыскивается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.