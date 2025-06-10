Из Омска в Москву вылетел самолет с отвалившимся при взлете креплением тормоза

Сегодня в 0:35 по московскому времени в аэропорту «Омск-Центральный», по сообщению телеграм-канала Аviaincident произошла внештатная ситуация с бортом авиакомпании «Аэрофлот».
После взлета самолета, следовавшего рейсом Омск—Москва (Шереметьево), сотрудники обнаружили на взлетной полосе два болта и две шпильки от крепления тормоза лайнера.
К счастью, потерянные запчасти не помешали самолету благополучно долететь до места назначения. По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, борт 1763, потерявший болты и шпильки, приземлился по расписанию. О возникновении каких-либо внештатных ситуаций при посадке не сообщается.