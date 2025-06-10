Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Омска в Москву вылетел самолет с отвалившимся при взлете креплением тормоза

Борт благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево по расписанию.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Сегодня в 0:35 по московскому времени в аэропорту «Омск-Центральный», по сообщению телеграм-канала Аviaincident произошла внештатная ситуация с бортом авиакомпании «Аэрофлот».

После взлета самолета, следовавшего рейсом Омск—Москва (Шереметьево), сотрудники обнаружили на взлетной полосе два болта и две шпильки от крепления тормоза лайнера.

К счастью, потерянные запчасти не помешали самолету благополучно долететь до места назначения. По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, борт 1763, потерявший болты и шпильки, приземлился по расписанию. О возникновении каких-либо внештатных ситуаций при посадке не сообщается.