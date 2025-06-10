Из Омска в Москву вылетел самолет с отвалившимся при взлете креплением тормоза

К счастью, потерянные запчасти не помешали самолету благополучно долететь до места назначения. По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, борт 1763, потерявший болты и шпильки, приземлился по расписанию. О возникновении каких-либо внештатных ситуаций при посадке не сообщается.