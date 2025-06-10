В Пинске 15-летний школьник может получить 15 лет тюрьмы за подработку

Выяснилось, что девятиклассник нашел в мессенджере информацию о подработке и откликнулся. Школьнику написал куратор наркомаркета и пообещал легкий заработок. В итоге 15-летний пинчанин стал получать партии наркотика, который он фасовал и распространял в закладках в Пинске и окрестностях.