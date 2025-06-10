В Пинске 15-летний школьник может получить 15 лет тюрьмы за подработку

В Пинске правоохранители задержали несовершеннолетнего, которому грозит 15 лет тюрьмы за подработку, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Выяснилось, что девятиклассник нашел в мессенджере информацию о подработке и откликнулся. Школьнику написал куратор наркомаркета и пообещал легкий заработок. В итоге 15-летний пинчанин стал получать партии наркотика, который он фасовал и распространял в закладках в Пинске и окрестностях.
На очередном задании школьника задержали с поличным. При обыске и в сделанных им тайниках нашли и изъяли особо опасный психотроп.
Задержанному школьнику грозит до 15 лет лишения свободы. За распространение наркотиков уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста.
И мы писали, что в Минске прокуратура отменила оплату жильцами разбитого хулиганом окна.
Еще под Лиозно водитель сбил лося и погиб, когда вышел осмотреть машину после аварии.
Также в Барановичах водитель грузовика сбил насмерть пешехода и скрылся.