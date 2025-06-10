Почти 12,5 га леса горело в Нижегородской области 9 июня

Согласно статистике регионального минлесхоза, в Нижегородской области за минувшие сутки зафиксировано четыре пожара на землях лесного фонда (к ним не относятся леса, расположенные на землях Минобороны и безопасности). С начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировали 17 пожаров на землях лесфонда. Причинами 13 из них названа вина местного населения, еще четырех — гроза.