Задержан сотрудник аэропорта Сухума, работавший на украинскую разведку

Мужчина работал специалистом инженерно-технической службы международного аэропорта Сухума и имел доступ к секретной информации. По данным спецслужбы, он находился на связи с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал сведения о своей профессиональной деятельности.