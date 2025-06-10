Задержан сотрудник аэропорта Сухума, работавший на украинскую разведку

Мужчина работал специалистом инженерно-технической службы международного аэропорта Сухума и имел доступ к секретной информации. По данным спецслужбы, он находился на связи с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал сведения о своей профессиональной деятельности.
Особую опасность представляет то, что россиянин планировал передать план аэропорта и закрытой парковки, которая используется для приема официальных делегаций. Эта информация могла быть использована для подготовки диверсионных актов.
Задержанный признал свою вину и находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Расследование продолжается.