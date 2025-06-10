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Задержан сотрудник аэропорта Сухума, работавший на украинскую разведку

Федеральная служба безопасности России и Служба госбезопасности Абхазии совместно задержали россиянина, который работал в инженерно-технической службе аэропорта Сухума и передавал данные представителю Главного управления разведки Минобороны Украины.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Федеральная служба безопасности России совместно со Службой государственной безопасности Абхазии задержала гражданина РФ, подозреваемого в шпионаже в пользу украинской военной разведки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Мужчина работал специалистом инженерно-технической службы международного аэропорта Сухума и имел доступ к секретной информации. По данным спецслужбы, он находился на связи с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал сведения о своей профессиональной деятельности.

Особую опасность представляет то, что россиянин планировал передать план аэропорта и закрытой парковки, которая используется для приема официальных делегаций. Эта информация могла быть использована для подготовки диверсионных актов.

Задержанный признал свою вину и находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Расследование продолжается.