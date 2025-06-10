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В Калининграде задержали мужчину, в соцсетях призывавшего к терроризму

За посты в Telegram злоумышленнику грозит до 7 лет колонии.

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В Калининграде задержали местного жителя 1989 года рождения, который в соцсетях призывал к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону во вторник, 10 июня.

«Сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, осуществлявшего призывы к террористической деятельности в интернет-мессенджере Telegram. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия совершения преступления.