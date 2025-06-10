В Калининграде задержали мужчину, в соцсетях призывавшего к терроризму

В Калининграде задержали местного жителя 1989 года рождения, который в соцсетях призывал к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону во вторник, 10 июня.
«Сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, осуществлявшего призывы к террористической деятельности в интернет-мессенджере Telegram. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия совершения преступления.