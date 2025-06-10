Пострадавшему в пожаре подростку из Башкирии пересадят кожу

Как рассказала сестра мальчика изданию «Башинформ», семья пока имела возможность увидеть подростка только в районной больнице до перевода в столичный медицинский центр, в Уфе к нему не пускают, говорит она. Как отметила девушка, их мать до сих пор не может оправиться от шока после произошедшего.