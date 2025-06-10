Пострадавшему в пожаре подростку из Башкирии пересадят кожу

В Уфе продолжают бороться за жизнь 13-летнего школьника, который пострадал в огне. Подростку предстоит операция по трансплантации кожи в ожоговом центре.
Как рассказала сестра мальчика изданию «Башинформ», семья пока имела возможность увидеть подростка только в районной больнице до перевода в столичный медицинский центр, в Уфе к нему не пускают, говорит она. Как отметила девушка, их мать до сих пор не может оправиться от шока после произошедшего.
— Что дальше будет, не знаем, главное, чтобы выжил. Приносим в больницу пеленки, бульон. Очень хотим увидеть брата, — сказала родственница.
Напомним, пожар случился в деревне Бишевлярово Салаватского района, где двое подростков 15 и 13 лет получили тяжелые ожоги, находясь в автомобиле ВАЗ-2107. Старший из пострадавших, получивший ожоги 80% тела, несмотря на введение в искусственную кому, скончался. Второй подросток с 50% ожогов продолжает борьбу за жизнь.
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