Сотрудница Росреестра в Нижнем Новгороде пойдет под суд по делу о взятках

По версии следствия, обвиняемая в 2023 году получила взятки в размере 1,5 млн руб. и 700 тыс. руб. от представителей собственников нежилых помещений в Нижнем Новгороде за незаконное решение о постановке на кадастровый учет и госрегистрацию прав на эти помещения.