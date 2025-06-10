В аэропорту Храброво задержаны пьяные дебоширы

Правонарушителями оказались двое мужчин 42 и 54 лет из Калининграда и Екатеринбурга. Граждане находились в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждалось резким запахом алкоголя, и выражались нецензурной бранью в присутствии других посетителей аэропорта.