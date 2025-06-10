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В аэропорту Храброво задержаны пьяные дебоширы

В аэропорту Калининграда — Храброво — транспортные полицейские задержали двух нарушителей общественного порядка.

Источник: Kaliningradnews

Инцидент произошел в зоне предполётного досмотра, куда по сообщению сотрудников аэропорта был вызван наряд полиции.

Правонарушителями оказались двое мужчин 42 и 54 лет из Калининграда и Екатеринбурга. Граждане находились в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждалось резким запахом алкоголя, и выражались нецензурной бранью в присутствии других посетителей аэропорта.

Нарушители были доставлены в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. В отношении них составлены административные протоколы по двум статьям: — ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство); — ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).