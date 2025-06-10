В деле экс-замгубернатора Ростовской области появились новые свидетели

В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону заслушали новые свидетельские показания по делу бывшего заместителя губернатора — министра транспорта региона Виталия Кушнарева. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
— Огласили показания, в частности, показания Дмитрия Мамелко (ред.: бывший заместитель министра транспорта региона). Исследовали 8 и 9 тома материалов дела. Заседание отложено на 16 июня, — прокомментировали в инстанции.
Напомним, ранее в суде заслушали показания троих представителей минтранса Ростовской области, а также в закрытом режиме опросили основного свидетеля по делу.
По данным следствия, экс-министр якобы требовал от бизнесмена 95 млн рублей за приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Чиновника задержали в ноябре 2024 года после жалобы предпринимателя. Сейчас дело рассматривается по статьям о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
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