Взорвавшаяся АЗС в Кульсары работала без документов

«Вся работа выполняется в соответствии с требованиями закона. Акиматы городов и районов должны проверять не только газозаправочную станцию, но и все автозаправочные объекты. Есть основной список мест расположения постов по городу. Нам сейчас необходимо выявить объекты, угрожающие жизни людей, в составе комиссии осмотреть территории и внести предложения», — сказал заместитель акима области Кайрат Нуртаев.