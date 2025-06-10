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Взорвавшаяся АЗС в Кульсары работала без документов

Атырау. 10 июня. КазТАГ — АЗС «Ниет», как выяснилось, действовала без проектной документации и не была зарегистрирован в департаменте по чрезвычайным ситуациям, сообщает «Мой Город».

Источник: «Мой Город»

«По словам заместителя начальника ДЧС Атырауской области Сырыма Жаймагамбетова, сгоревший пост работал без проектной документации и не был зарегистрирован в департаменте в соответствии со статьей 77 Закона о гражданской защите. Специалисты связывают это с близостью станции к жилому сектору», — говорится в сообщении.

Между тем, в городе началась масштабная проверка автозаправочных станций. Также работает комиссия по установлению причин пожара, которая будет месяц проводить расследование.

«Вся работа выполняется в соответствии с требованиями закона. Акиматы городов и районов должны проверять не только газозаправочную станцию, но и все автозаправочные объекты. Есть основной список мест расположения постов по городу. Нам сейчас необходимо выявить объекты, угрожающие жизни людей, в составе комиссии осмотреть территории и внести предложения», — сказал заместитель акима области Кайрат Нуртаев.