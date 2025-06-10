Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

15-летний парень пострадал после опрокидывания «Гранты» в Самарской области

Это произошло в понедельник вечером в Волжском районе губернии. Подростка госпитализировали.

Качество жизни в вашем регионе

Это произошло в понедельник вечером в Волжском районе губернии. Подростка госпитализировали, объяснили в региональном главке.

20-летний водитель «Гранты» ехал по полю около 39-го километра трассы «Самара — Большая Черниговка». По пути не учел дорожные условия и опрокинулся. Медпомощь потребовалась его 15-летнему пассажиру. Его отвезли в больницу.

Всего 9 июня в области зарегистрировали 18 ДТП с 21 пострадавшим (двое — дети) и 379 нарушений ПДД. В тот же день в Шигонском районе столкнулись Chevrolet и SsangYong.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.