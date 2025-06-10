15-летний парень пострадал после опрокидывания «Гранты» в Самарской области

Это произошло в понедельник вечером в Волжском районе губернии. Подростка госпитализировали, объяснили в региональном главке.
20-летний водитель «Гранты» ехал по полю около 39-го километра трассы «Самара — Большая Черниговка». По пути не учел дорожные условия и опрокинулся. Медпомощь потребовалась его 15-летнему пассажиру. Его отвезли в больницу.
Всего 9 июня в области зарегистрировали 18 ДТП с 21 пострадавшим (двое — дети) и 379 нарушений ПДД. В тот же день в Шигонском районе столкнулись Chevrolet и SsangYong.
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