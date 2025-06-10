Пятеро детей выпали из окон в Акмолинской области

Полицейские в очередной раз призвали родителей быть более бдительными и напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра, особенно в квартирах, расположенных на верхних этажах. Также нужно отодвинуть от окон предметы мебели, чтобы ребенок не мог забраться на подоконник. На окна нужно установите блокираторы или защитные решетки.