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Водитель Chery перевернулся после столкновения с Renault в Самаре вечером 9 июня

Авария с двумя иномарками произошла в Октябрьском районе города. Пострадала 30-летняя пассажирка китайского кроссовера.

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Авария с двумя иномарками произошла в Октябрьском районе города. Пострадала 30-летняя пассажирка одного из авто.

В региональном главке объяснили: 23-летний парень на Chery Tiggo двигался по улице Финской в сторону 3-й Радиальной. Около деревянной одноэтажки на Потапова, 19 не уступил и врезался в Renault Duster с 42-летним мужчиной за рулем.

После этого владелец китайского кроссовера перевернулся. Медпомощь потребовалась женщине из первой машины. Ее госпитализировали. Также в понедельник 15-летний подросток пострадал после опрокидывания «Гранты».

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