Водитель Chery перевернулся после столкновения с Renault в Самаре вечером 9 июня

В региональном главке объяснили: 23-летний парень на Chery Tiggo двигался по улице Финской в сторону 3-й Радиальной. Около деревянной одноэтажки на Потапова, 19 не уступил и врезался в Renault Duster с 42-летним мужчиной за рулем.