Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пруду в Башкирии утонул мужчина

В Башкирии водолазы достали из пруда труп мужчины.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии произошел еще один трагический случай на воде. В необорудованном для купания пруду в Ермекеевском районе республики утонул 53-летний мужчина.

По информации республиканского Госкомитета по ЧС, сельчанин захотел освежиться в воде в жару, нырнул, но больше его никто не видел. Тело мужчины обнаружили водолазы в 33 метрах от берега на глубине три метра.

По факту трагедии начата проверка.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.