В пруду в Башкирии утонул мужчина

В Башкирии произошел еще один трагический случай на воде. В необорудованном для купания пруду в Ермекеевском районе республики утонул 53-летний мужчина.
По информации республиканского Госкомитета по ЧС, сельчанин захотел освежиться в воде в жару, нырнул, но больше его никто не видел. Тело мужчины обнаружили водолазы в 33 метрах от берега на глубине три метра.
По факту трагедии начата проверка.
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