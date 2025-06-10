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Водитель Changan вылетел с дороги и перевернулся в Новокуйбышевске 9 июня

ДТП случилось в понедельник вечером. Владельца иномарки отвезли в медучреждение.

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ДТП случилось в понедельник вечером. Владельца иномарки отвезли в медучреждение, заявили в областном ГУ МВД.

23-летний автолюбитель на Changan UNI-T ехал по 2-му километру трассы «Самара — Волгоград — Новокуйбышевск-2» в сторону последнего. По пути вылетел с проезжей части и перевернулся. Парня госпитализировали.

В тот же день в Октябрьском районе Самары другой молодой водитель на Chery Tiggo опрокинулся после столкновения с Renault Duster.

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