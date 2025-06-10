Воронежец пойдет под суд за госизмену и подготовку теракта

Как сообщают в прокуратуре Воронежской области, взаимодействие с украинской организацией, которая признана запрещенной и террористической в России, обвиняемый начал в сентябре прошлого года. По заданию кураторов за деньги молодой человек собирал и передавал им сведения о военных и используемых ими транспортных средствах. Помимо этого в октябре он получил задание подготовить теракт на электрической подстанции в Воронеже, к чему попытался привлечь своего знакомого, но тот отказался. Правоохранители смогли предотвратить теракт, а подозреваемый был задержан. В ближайшее время ему предстоит предстать перед судом, материалы дела уже переданы во 2-й Западный окружной военный суд.