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Число погибших в результате стрельбы в Граце увеличилось до 11 человек

В образовательном центре BORG в районе Ленд австрийского города Грац произошла стрельба. По данным издания AUF1, число погибших составило 11 человек. Нападавший, считавший себя жертвой издевательств, наден мертвым в школьном туалете. Более десяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Число погибших в результате стрельбы в образовательном центре BORG в Граце достигло 11 человек. Об этом сообщает издание AUF1.

Как сообщается, стрельба началась в 10:00 утра. Нападавший, считавший себя жертвой издевательств, открыл огонь в двух классах учебного заведения. Позже его тело было обнаружено в одном из туалетов во время тщательного обыска школы.

Отделение неотложной помощи и шоковое отделение больницы LKH в Граце в настоящее время перегружены. По данным газеты Kronen Zeitung, среди пострадавших более десяти тяжелораненых. Их доставляют в ближайшие больницы на вертолетах.

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер направляется на место происшествия.

Ранее мы сообщали о том, что в районе Ленд австрийского города Грац произошла стрельба в образовательном центре BORG на улице Драйершютценгассе.