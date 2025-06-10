В Самаре вынесли приговор экс-сотрудникам транспортной полиции

Суд установил, что в 2022 году в Самаре иностранца привлекли к уголовной ответственности по части 3 статьи 30, пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ (покушение на осуществление незаконной предпринимательской деятельности). Мужчина пытался незаконно продать рыболовные сети и раколовки. Орудия лова изъяли как вещественные доказательства и хранили на базе-стоянке служебных катеров Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.