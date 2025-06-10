В Шахтах на перекрестке столкнулись две легковые машины, есть пострадавший

В Шахтах после столкновения двух автомобилей «ВАЗ-219010» пострадал один из водителей. Авария произошла сегодня, 10 июня, сообщают в управлении Госавтоинспекции.
ДТП случилось на пересечении Шишкина и Смидовича. Предварительно, 43-летний мужчина за рулем легковушки при повороте налево столкнулся с другим автомобилем под управлением 39-летнего водителя.
Травмы получил второй автовладелец, он попал в больницу. Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.
Донских автолюбителей просят быть внимательными. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
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