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В Шахтах на перекрестке столкнулись две легковые машины, есть пострадавший

В Шахтах водитель «ВАЗа» попал в больницу после ДТП на перекрестке.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах после столкновения двух автомобилей «ВАЗ-219010» пострадал один из водителей. Авария произошла сегодня, 10 июня, сообщают в управлении Госавтоинспекции.

ДТП случилось на пересечении Шишкина и Смидовича. Предварительно, 43-летний мужчина за рулем легковушки при повороте налево столкнулся с другим автомобилем под управлением 39-летнего водителя.

Травмы получил второй автовладелец, он попал в больницу. Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

Донских автолюбителей просят быть внимательными. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

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