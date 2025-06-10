Гражданка Молдовы и её возлюбленный из Румынии погибли в Италии: Их скутер в лобовую столкнулся с фургоном

Женщина 44 лет, уроженка Республики Молдова, и её 42-летний румынский возлюбленный погибли в результате серьёзной аварии. Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 июня в населённом пункте Кассоне, на шоссе Гардеcана, возле кемпинга Panorama в итальянском городе Мальчезине (провинция Верона, регион Венето).