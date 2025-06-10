Гражданка Молдовы и её возлюбленный из Румынии погибли в Италии: Их скутер в лобовую столкнулся с фургоном

Женщина 44 лет, уроженка Республики Молдова, и её 42-летний румынский возлюбленный погибли в результате серьёзной аварии. Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 июня в населённом пункте Кассоне, на шоссе Гардеcана, возле кемпинга Panorama в итальянском городе Мальчезине (провинция Верона, регион Венето).
Авария произошла в результате столкновения скутера с фургоном. По предварительной информации, погибшие — Богдан Добрике и Вероника Митрофан — ехали на скутере, когда их сбил фургон, за рулём которого находился 41-летний мужчина из провинции Виченца.
Обстоятельства трагедии расследуют карабинеры из Мальчезине при поддержке патрульной группы из Каприно Веронезе.
Скутер был полностью уничтожен ударом, и, несмотря на быструю реакцию экстренных служб — пожарных из Бардолино, карет скорой помощи, медицинской бригады и вертолёта, — обоим пострадавшим уже нельзя было помочь. Медики зафиксировали смерть обоих на месте.
Богдан Добрике проживал в Бренцоне и жил в Италии более 20 лет. Вероника Митрофан была зарегистрирована в Мальчезине.
Тела погибших доставлены в Институт судебной медицины в Вероне. Расследование продолжается — власти устанавливают точную причину и степень ответственности за трагедию.