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Жительница Мостовского района выбросила новорожденную дочь в мусорный контейнер, дело направлено в суд

10 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Мостовского района, которой инкриминировано покушение на убийство своей новорожденной дочери, совершенное с особой жестокостью. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Источник: Аргументы и факты

Как рассказали в ведомстве, во время предварительного следствия было установлено, что в утреннее время 27 ноября 2024 года обвиняемая после родов дома, которые она осуществила самостоятельно, завернула новорожденную дочь в ночную сорочку и поместила ее в полимерный пакет. С намерением избавиться от ребенка женщина положила пакет в контейнер для бытовых отходов, расположенный во дворе дома.

Новорожденную обнаружили случайные прохожие, которые оперативно вызвали экстренные службы. Ребенок выжил благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи.

Уголовное дело находилось в производстве УСК по Гродненской области.

После изучения материалов дела в прокуратуре Гродненской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст. 14, п. 2 и п.6 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

При направлении дела в суд прокурор оставил без изменения ранее избранную в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу.