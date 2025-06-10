Жительница Мостовского района выбросила новорожденную дочь в мусорный контейнер, дело направлено в суд

Как рассказали в ведомстве, во время предварительного следствия было установлено, что в утреннее время 27 ноября 2024 года обвиняемая после родов дома, которые она осуществила самостоятельно, завернула новорожденную дочь в ночную сорочку и поместила ее в полимерный пакет. С намерением избавиться от ребенка женщина положила пакет в контейнер для бытовых отходов, расположенный во дворе дома.