Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обвиняемого во взятке на 180 млн рублей мэра Красноярска арестовали

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Басманный районный суд Москвы арестовал до 4 августа главу Красноярска Владислава Логинова, который обвиняется во взятке на сумму более чем 180 млн рублей.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Избрать Логинову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 августа 2025 года», — сказано в решении, оглашенном в суде.

Сторона защиты обвиняемого подаст жалобу на решение о его аресте. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Екатерина Писаревская.

«Я подам апелляцию на решение арестовать Логинова. Большего сказать не могу, мой подзащитный против разглашения деталей его уголовного дела», — сказала Писаревская, уточнив, что она участвует в деле по назначению.