Обвиняемого во взятке на 180 млн рублей мэра Красноярска арестовали

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Избрать Логинову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 августа 2025 года», — сказано в решении, оглашенном в суде.
Сторона защиты обвиняемого подаст жалобу на решение о его аресте. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Екатерина Писаревская.
«Я подам апелляцию на решение арестовать Логинова. Большего сказать не могу, мой подзащитный против разглашения деталей его уголовного дела», — сказала Писаревская, уточнив, что она участвует в деле по назначению.