Мэра Красноярска отправили в СИЗО

Мэру Красноярска Владиславу Логинову избрали меру пресечения в Басманном суде Москвы. Он отправится в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщил журналист издания из зала суда, в деле Владислава Логинова есть два эпизода, связанных с получением взятки. Телеграм-канал SHOT пишет, что во время заседания мэр заявил, что его оговорили. Адвокат Логинова, назначенный следствием, сообщила NGS24, что будет обжаловать решение об аресте. Она отказалась разглашать, признает ли вину подзащитный «в связи с его позицией».
Напомним, главу Красноярска задержали 9 июня. По версии следствия, Владислав Логинов получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде 180 млн рублей деньгами и оплаты строительства бани на участке чиновника. За это глава города обеспечил победу фирме на торгах на выполнение ремонта дорог.