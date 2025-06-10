Мэра Красноярска отправили в СИЗО

Как сообщил журналист издания из зала суда, в деле Владислава Логинова есть два эпизода, связанных с получением взятки. Телеграм-канал SHOT пишет, что во время заседания мэр заявил, что его оговорили. Адвокат Логинова, назначенный следствием, сообщила NGS24, что будет обжаловать решение об аресте. Она отказалась разглашать, признает ли вину подзащитный «в связи с его позицией».