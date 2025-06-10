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В Зеленограде мужчину, воровавшего у пенсионеров, поймали благодаря видеокамере

В Зеленограде полиция задержала 33-летнего мужчину, который систематически обманывал пожилого человека, представляясь продавцом товаров на дому. За несколько визитов он похитил крупные суммы. Подозрения родственников подтвердила видеокамера установленная в квартире.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Зеленограде сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж у пенсионеров. Об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей Главного управления МВД по Москве.

По данным полиции, злоумышленник действовал по отработанной схеме: представляясь продавцом товаров на дому, он регулярно навещал 79-летнего жителя столицы, постепенно завоёвывая его доверие. Во время визитов мужчина осматривал квартиру и при удобном случае похищал деньги, оставленные в доступных местах. Так, во время одного из визитов он выкрал из шкафа 17 тысяч рублей.

Подозрения у родных пенсионера возникли после нескольких случаев исчезновения денег. Чтобы выяснить истину, сын потерпевшего установил в квартире видеокамеру, которая зафиксировала момент кражи.

Как выяснили правоохранители, это уже не первый эпизод преступной деятельности данного гражданина. В 2023 году он был причастен к аналогичной краже, при которой похитил 10 тысяч рублей у 87-летнего жителя Зеленограда.