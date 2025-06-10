В Зеленограде мужчину, воровавшего у пенсионеров, поймали благодаря видеокамере

По данным полиции, злоумышленник действовал по отработанной схеме: представляясь продавцом товаров на дому, он регулярно навещал 79-летнего жителя столицы, постепенно завоёвывая его доверие. Во время визитов мужчина осматривал квартиру и при удобном случае похищал деньги, оставленные в доступных местах. Так, во время одного из визитов он выкрал из шкафа 17 тысяч рублей.